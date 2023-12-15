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16:58, 15 декабря 2023Экономика

Набиуллину спросили о ценах на яйца

ЦБ РФ на вопрос о яйцах: не обходим вниманием рост цен на определенные товары
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Центробанке не обходят вниманием рост цен, наблюдающийся в России на определенных рынках, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 декабря в ответ на вопрос о том, звучало ли слово «яйца» на сегодняшнем заседании его совета директоров.

По ее словам, помимо общего темпа роста цен и базовой инфляции, в ЦБ учитывают рост цен на определенных рынках, оценивая, идет ли речь о разовых факторах или влиянии устойчивого инфляционного давления. «Анализ такой проводим», — сказала Набиуллина, не дав СМИ прямого ответа.

Также глава ЦБ обратила внимание на рост в России стоимости услуг за три месяца на 14 процентов в пересчете на год, связанный, как объяснила Набиуллина, с влиянием высокого спроса.

Этот же фактор называют одной из основных причин резкого роста цен на куриные яйца, подорожавшие в стране почти в полтора раза с начала года. По словам президента России Владимира Путина, цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.

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      Дмитрий Воронин
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