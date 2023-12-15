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08:43, 15 декабря 2023Экономика

Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат

В 2023 году зарплаты росли быстрее всего у педагогов и госслужащих
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В 2023 году в России быстрее всего росли зарплаты в сферах образования и культуры, а также на государственной службе — на 20,1 процента по сравнению с 2022 годом. В среднем оклад педагогов и госслужащих за год увеличился с 45 до 54 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», на которое ссылаются «Известия».

На 20 процентов также поднялись зарплаты работников бизнес-услуг (консалтинг, помощь в регистрации компаний, с оформлением документации и составлением бизнес-планов), в среднем оклады специалистов выросли до 64 тысяч рублей. Наоборот, самые низкие темпы роста зарплатных предложений (плюс 9,7 процента) — в сферах производства и IT (7,1 процента). Эксперты объясняют это тем, что зарплаты в этих отраслях и так высокие.

Основной драйвер роста окладов — это конкуренция, рассказал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Финансовый эксперт Алексей Кричевский добавил, что положительной динамике способствует и ускоряющаяся инфляция. «Растут цены — работники просят больше денег или уходят туда, где лучше платят», — резюмировал он.

Тем временем более половины россиян (59 процентов) рассчитывают на повышение зарплаты в 2024 году. В НАФИ пояснили, что в условиях растущего дефицита рабочей силы работодатели стараются поддерживать конкурентоспособность своего HR-бренда, а сами сотрудники прямо заявляют об ожиданиях роста зарплаты.

По словам президента России Владимира Путина во время итоговой пресс-конференции 14 декабря, реальная зарплата в стране в 2023 году вырастет примерно на восемь процентов. Он также сообщил, что реальные доходы населения вырастут примерно на пять процентов.

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      Мария Грушко
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