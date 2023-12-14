Более половины россиян понадеялись на повышение зарплаты в 2024 году

НАФИ: повышения зарплаты в 2024 году ждут 59 процентов россиян

Более половины россиян (59 процентов) рассчитывают на повышение зарплаты в 2024 году, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, результаты которого поступили в «Ленту.ру».

Чаще всего о таких ожиданиях в ходе опроса заявляли молодые сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет (68 процентов), работники госучреждений (64 процента) и те, кто уже получил прибавку в уходящем году (76 процентов). Отмечается, что, исходя из полученных исследователями данных, в 2023 году повышение зарплаты, помимо плановой индексации, получили 30 процентов работающих россиян.

Среди тех, кто не надеется на повышение заработной платы в наступающем году оказалось больше всего работников старше 55 лет (39 процентов), сотрудников технического и обслуживающего персонала (45 процентов), а также представителей коммерческих компаний (34 процента).

«В условиях нарастающего дефицита рабочей силы мы видим, что работодатели стараются поддерживать конкурентоспособность своего HR-бренда, а сами сотрудники прямо заявляют об ожиданиях роста зарплаты», — прокомментировала полученные результаты исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, что реальная зарплата в стране по итогам 2023 года вырастет примерно на восемь процентов, а реальные доходы населения увеличатся на пять процентов.