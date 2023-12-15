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09:15, 15 декабря 2023Спорт

Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

Форвард Овечкин не забил в 11-м матче НХЛ подряд и обновил личный антирекорд

Фото: Kyle Ross / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерс» (3:4 по буллитам) форвард не отметился результативными действиями. Овечкин не смог забить в 11-й подряд игре и повторил личный антирекорд по играм без голов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету 38-летнего россиянина 827 заброшенных шайб, он отстает от лидера на 67 голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

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