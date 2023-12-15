Две тысячи моделей OnlyFans назвали любимую длину пениса

Компания XFHub опросила две тысячи моделей OnlyFans и выяснила, пенисы какого размера они предпочитают. Результаты опубликованы на сайте компании.

57 процентов девушек, участвовавших в опросе, ответили, что их устраивает длина от 15,5 до 16,5 сантиметра. Одному проценту нравятся пенисы длиной более 25 сантиметров. Ни одна участница опроса не назвала значения от 19 до 24 сантиметров.

XFHub также поговорил с моделями, которые оценивают размеры половых органов своих клиентов по фотографиям. 80 процентов из них заверили, что полностью удовлетворены увиденным. Девять пожаловались, что у их клиентов не очень большие пенисы. 11 процентов придерживаются противоположного мнения и утверждают, что им присылают фото с пенисами исключительных размеров.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Великобритании начала карьеру на OnlyFans и разбогатела менее чем за полгода благодаря оригинальному контенту. Она стала выставлять оценки пенисам подписчиков в соответствии с собственным рейтингом и брать за это отдельную плату.