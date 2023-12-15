Политолог спрогнозировал долгий и болезненный путь Украины в ЕС

Политолог Топорнин: процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и болезненным

Переговорный процесс о вступлении в Евросоюз (ЕС) будет долгим и болезненным, но достигнет финала. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, передает РИА Новости

«У них коррупция, нарушения всевозможные, политические дрязги. Но движение будет, оно закончится рано или поздно, придет к финалу, и Украина будет готова вступить в Евросоюз», — спрогнозировал эксперт.

Он отметил, что сейчас Киев поддерживают на пути в Европу по политическим причинам, при этом процесс может затянуться на годы, и Украине придется устранять недочеты, которые будут выявляться.

Топорнин подчеркнул, что процесс по вступлению в ЕС уже начался. «Мы можем предположить, что здесь все будет сделано в ускоренном порядке и режиме», — допустил эксперт.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, принято решение начать переговоры о членстве с Молдавией.