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09:10, 15 декабря 2023Силовые структуры

Появились подробности розыска главы ГУР Украины Буданова

Стали известны статьи, по которым РФ разыскивает главу ГУР Украины Буданова
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стали известны статьи УК РФ, по которым объявили в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Буданова разыскивают по статьям 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Рогов заявил, что в России Буданову грозит пожизненное заключение.

12 октября 2022 года ФСБ России заявила, что Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.

В мае 2023 года глава ГУР Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, ведомство организовало атаки на российскую журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского.

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      Екатерина Кашурникова
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