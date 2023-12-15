В США поприветствовали решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Госдепе США поприветствовали решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Соединенные Штаты приветствуют решение ЕС о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии в состав союза. Об этом рассказал официальные представитель Госдепа Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

«Решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Грузии дают надежду и стимул этим странам и их народам на продолжение реформ», — отметил он.

По словам Миллера, это является «историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства». Штаты всецело поддерживают процесс расширения Евросоюза, указал он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение лидеров ЕС начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в состав сообщества является шагом к стабильной Европе.

При этом позже стало известно, что Венгрия не участвовала в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».