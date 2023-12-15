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15:51, 15 декабря 2023Россия

Путин оценил работу военных медиков в зоне СВО

Путин заявил, что военные медики в зоне СВО проявляют чудеса героизма и мужества

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военные медики в зоне специальной военной операции (СВО) и те, кто работает с ними рядом, проявляют высокий уровень профессионализма. Такую оценку их работы дал президент России Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами «Российских железных дорог» (РЖД), пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что врачи в зоне боевых действий демонстрируют чудеса героизма и мужества. Помимо этого, президент поблагодарил российских медиков за их работу в период пандемии коронавируса.

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