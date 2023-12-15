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11:45, 15 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты четыре неочевидных признака обреченных на расставание пар

Психолог Саут назвала негативную реакцию на правду признаком скорого расставания

Фото: Unsplash

Профессор клинической психологии Сьюзен Саут назвала четыре неочевидных признака пар, которые любят друг друга, но обречены на расставание. Список тревожных сигналов она раскрыла изданию Business Insider.

Саут уточнила, что несовместимость необязательно приводит к немедленному разрыву, но иногда разногласия служат поводом для бесконечного выяснения отношений. Психолог считает, что если пары счастливы вместе четверть совместного времени, а все остальное время ссорятся, это не сулит ничего хорошего в долгосрочной перспективе.

Вторым тревожным сигналом Саут назвала нежелание партнеров быть откровенными друг с другом. По ее словам, нормально оберегать личные границы и оставлять при себе некоторые мысли и события. Но если в отношениях нет доверия, а правда вызывает негативную реакцию партнера, то, по мнению психолога, это явный признак скорого расставания.

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Третьим признаком несовместимости Саут считает желание сделать партнера лучше. Она указала, что чаще всего люди в таких отношениях просто устают и разочаровываются друг в друге.

Кроме того, со временем один или оба партнера могут изменить свои жизненные цели и убеждения, продолжила Саут. Психолог отметила, что такие перемены обычно возникают на фоне болезней, личного кризиса, определенных жизненных обстоятельств. По ее мнению, сохранить такие отношения можно, если партнеры смогут принять новую реальность друг друга и приспособиться к ней.

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      Екатерина Улитина
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