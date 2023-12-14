Назван необычный способ избежать ссор и укрепить отношения

Тиктокерша Тиффани Чессон в своем блоге о семейной жизни и воспитании детей рассказала, что раздельный сон с мужем помог ей избежать многих ссор и укрепить отношения в браке. Необычный способ сохранить мир в семье она назвала в видео, опубликованном в TikTok-аккаунте.

Чессон отметила, что в обществе принято думать, что у пар, которые не делят одну постель, есть проблемы, однако тиктокерша уверена: в ее случае раздельный сон имеет противоположенный эффект. Блогерша объяснила, что у них с мужем разные привычки сна: она просыпается в 04:45 и любит хлопковое постельное белье, а ее супруг встает намного позже и предпочитает пушистые простыни и одеяла. «Сон в отдельных кроватях помогает предотвратить ссоры из-за разных предпочтений и сохранить здоровый брак», — считает Чессон.

Женщина добавила, что иногда они с мужем устраивают совместные ночевки и до утра спят вместе. По ее словам, такие ночи становятся радостными и ожидаемыми событиями, которые укрепляют брак и делают его более насыщенным.

Кроме того, Чессон считает, что раздельный сон практикуют многие пары, но не говорят об этом. «Я думаю, что люди просто немного боятся делиться этой стороной своих отношений», — предположила она.

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