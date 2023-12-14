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09:15, 14 декабря 2023Забота о себе

Назван необычный способ избежать ссор и укрепить отношения

Кадр: @tiffanychesson / TikTok

Тиктокерша Тиффани Чессон в своем блоге о семейной жизни и воспитании детей рассказала, что раздельный сон с мужем помог ей избежать многих ссор и укрепить отношения в браке. Необычный способ сохранить мир в семье она назвала в видео, опубликованном в TikTok-аккаунте.

Чессон отметила, что в обществе принято думать, что у пар, которые не делят одну постель, есть проблемы, однако тиктокерша уверена: в ее случае раздельный сон имеет противоположенный эффект. Блогерша объяснила, что у них с мужем разные привычки сна: она просыпается в 04:45 и любит хлопковое постельное белье, а ее супруг встает намного позже и предпочитает пушистые простыни и одеяла. «Сон в отдельных кроватях помогает предотвратить ссоры из-за разных предпочтений и сохранить здоровый брак», — считает Чессон.

Женщина добавила, что иногда они с мужем устраивают совместные ночевки и до утра спят вместе. По ее словам, такие ночи становятся радостными и ожидаемыми событиями, которые укрепляют брак и делают его более насыщенным.

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Кроме того, Чессон считает, что раздельный сон практикуют многие пары, но не говорят об этом. «Я думаю, что люди просто немного боятся делиться этой стороной своих отношений», — предположила она.

Ранее американская актриса и тиктокерша Эрин Чолакян рассказала, как попала на «адское первое свидание». Девушка отметила, что новый знакомый пригласил ее к себе домой, где начал заниматься спортом, а потом попросил погулять с его собакой.

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