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16:50, 15 декабря 2023Ценности

Россиянам раскрыли простые способы избавиться от пивного живота

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

Мастер-тренер бренда XFIT Дмитрий Трощенков раскрыл россиянам простые способы избавиться от пивного живота. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 14 декабря.

По словам эксперта, формированию данной проблемы способствуют несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, замедленный обмен веществу и чрезмерное употребление алкогольных напитков. Чтобы предотвратить появление жировых отложений в области живота спортсмен посоветовал есть по 4-5 раза в день. При этом в рационе должны преобладать кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, супы на овощном бульоне и каши, сваренные на воде. Также рекомендуется готовить блюда на пару или запекать в духовке.

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Кроме того, специалист призвал ужинать за два-три часа до сна и не прибегать к поздним вечерним перекусам. «На ужин лучше готовить легко перевариваемые блюда, к примеру, овощное рагу, запеченное в духовке мясо птицы, рыбу. Навсегда откажитесь от жирного мяса, копченостей, солений, сладостей и продуктов, которые содержат химические добавки, красители, усилители вкуса», — заявил собеседник издания и напомнил о физической активности, уделив внимание в первую очередь пешим прогулкам.

Так, если не соблюдать данные рекомендации, как отмечает Трощенков, пивной живот может привести к ишемической болезни сердца, сахарному диабету, холециститу и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

В ноябре мастер-тренер Илья Франк раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году. Специалист рассказал, что избавиться от лишних килограммов к праздничным дням поможет постепенное снижение калорийности в ежедневном рационе. При этом он отметил, что резкие изменения в питании могут привести к истощению и ухудшению самочувствия в целом.

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      Мария Винар
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