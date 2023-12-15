Россиянкам назвали способы сделать стойкую укладку для плохой погоды

Стилист Иван Субота назвал россиянкам способы сделать стойкую укладку, которая выдержит плохую погоду. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

В первую очередь специалист рекомендовал сделать небрежно собранный пучок. «Низкий или высокий — не так важно. Главное, чтобы волосы были достаточно обработаны текстурайзером и зафиксированы лаком. Сегодня в моде высокий пучок, расположенный максимально на макушке. Не бойтесь его растрепать — это будет только на пользу образу», — уточнил он.

Помимо этого, эксперт посоветовал заплести два колоска, закрепив их в низкий пучок и зафиксировав волосы резинками и невидимками. Кроме того, Субота отметил актуальность в текущем сезоне платков, бандан и тюрбанов, способных защитить волосы от непогоды. «Шелковый аксессуар — универсальный способ сделать вашу укладку неуязвимой в любую погоду. Тем более что к нам возвращается эстетика нулевых со всеми ее атрибутами и стилевыми приемами», — подчеркнул стилист.

Вдобавок Субота отметил удобство конского хвоста. «Хвост лучше будет смотреться после укладки на плойку. Будет текстура и красивый эффект небрежных и вместе с тем ухоженных волос», — рассказал собеседник издания.

В заключение специалист добавил, что важно использовать аксессуары в виде заколок, резинок и обручей, которые зафиксируют прическу.

Ранее россиянкам раскрыли способы сохранить прическу под шапкой зимой. В первую очередь бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева посоветовала выбрать головной убор правильной формы и размера.