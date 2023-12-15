Стилист раскрыл россиянкам стойкие прически для ношения шапки

Стилист Иван Субота раскрыл россиянкам стойкие прически для носки шапки. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь в список вошли хвост, пучок и косы. Помимо этого, эксперт обратил внимание на различные варианты плетений. «Не самый популярный метод, но он действенный и рабочий. Тут важны навыки и определенные знания. Уделите немного времени теории, и на практике у вас быстро получится заплетать волосы», — высказался специалист.

Помимо этого, собеседник издания заявил, что обладательницам прямых волос достаточно расчесаться по прямому пробору и пройти утюжком по волосам со спреем для термозащиты. При этом он уточнил, что для создания данной укладки можно использовать аксессуары для волос. «Также можно собрать пряди в гладкий хвост с большим количеством невидимок по бокам», — добавил он.

Среди прочего, по словам Суботы, удачным вариантом станут жгуты или прическа-ракушка. Вдобавок стилист отметил актуальность щипцов-гофре, которые позволяют придать дополнительный объем волосам.

«Вариант укладки брейды — это один из способов плетений афро с использованием искусственного полотна волос для плетения. Свои пряди сплетаются с канекалоном и делаются разные сложные и красивые укладки-плетения», — заключил стилист.

В октябре стилистка-имиджмейкер Алина Некипелая назвала россиянам модную замену шапкам. Специалистка посоветовала присмотреться к палантинам. По ее словам, выбор можно сделать в пользу не только однотонных вариантов, но и вариантов с принтами.