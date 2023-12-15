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14:22, 15 декабря 2023Силовые структуры

Суд ужесточил приговор одному из участников ростовской «банды амазонок»

Суд ужесточил наказание члену «банды амазонок» Синельнику до пожизненного срока

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Третий апелляционный суд ужесточил наказание участнику «банды амазонок» Сергею Синельнику, приговоренному к 25 годам колонии за преступления на юге России, до пожизненного заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

С представлением об этом в суд обратилась прокуратура Ростовской области. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. В отношении остальных участников банды доводы стороны защиты об их невиновности не нашли подтверждения.

В середине февраля Ростовский областной суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых к 25 годам колонии общего режима, Синельника — к 25 годам строгого режима, а его супругу Анастасию Синельник — к 24 годам общего режима. Государственный обвинитель не согласился с назначенным наказанием для одного из участников банды, бывшего офицера Сергея Синельника, и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

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      Олеся Мицкевич
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