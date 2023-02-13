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13:21, 13 февраля 2023Силовые структуры

Ростовский областной суд вынес приговор по делу убийц из «банды амазонок»

Суд приговорил главаря «банды амазонок» к 25 годам, участники получили от 24 до 25 лет
Инесса Тарвердиева

Инесса Тарвердиева. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ростовский областной суд огласил приговор участникам «банды амазонок» — одной из самых кровожадных группировок в истории современной России. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Трое подсудимых осуждены на сроки от 18 до 25 лет лишения свободы за нападение на водителей и полицейских. Согласно приговору суда, главарь банды Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория получили по совокупности 25 лет лишения свободы в колонии общего режима. Их родственница Анастасия Синельник (Подкопаева) приговорена к 24 годам лишения свободы. Она приходится родной сестрой Роману Подкопаеву — второму главарю банды, убитому при задержании.

Единственный мужчина на скамье подсудимых, бывший офицер Сергей Синельник, приговорен к 25 годам заключения с лишением звания «старший лейтенант милиции».

Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые сочли всех участников банды виновными.

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По данным следствия, в 2007-2013 годах «банда амазонок» совершила как минимум 26 убийств, 60 краж и несколько разбойных нападений. Одними из жертв банды и июле 2009 года стали подполковник милиции, один из командиров нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, его жена, семилетний сын и одиннадцатилетняя дочь. Неподалеку от места преступления был найден нож с надписью «Моей любимой амазонке». Вскоре выяснилось, что нож не имел отношения к убийству милиционера и его семьи, но именно из-за него банда получила свое название. Участники банды были установлены и задержаны осенью 2013 года.

Это второй приговор по делу «банды амазонок». 5 декабря 2017 года Инесса Тарвердиева, которую следствие считает лидером банды, была осуждена на 21 год колонии общего режима, ее дочь Виктория получила 16 лет. Супруги Анастасия и Сергей Синельники были осуждены на 19 и 20 лет соответственно. Кроме того, суд взыскал с них в пользу потерпевших 12,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

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Игорь Надеждин
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