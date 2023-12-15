Стало известно об отмене визита Зеленского на саммит ЕС за сутки

Politico заявило об отмене визита Зеленского на саммит ЕС за сутки до встречи

Президент Украины Владимир Зеленский планировал лично посетить саммит Совета Евросоюза в Брюсселе. Однако его визит отменили за сутки до мероприятия, написало европейское издание Politico.

В публикации отмечается, что в преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи о личном визите Зеленского на саммит. «Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — подчеркнули журналисты.

В итоге Зеленский выступил с обращением к европейским лидерам по видеосвязи, в ходе которого политик призвал их к решительности. По его мнению, этот саммит «войдет в историю».

Ранее Зеленский признал, что саммит ЕС по членству Украины в организации может плохо закончиться для страны. По его словам, к началу встречи договориться о начале переговоров о принятии республики в Евросоюз не удалось. Зеленский добавил, что итоги саммита могут вызвать «удовлетворенную улыбку» в Москве.

