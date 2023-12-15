Стало известно об отмене визита Зеленского на саммит ЕС за сутки
Президент Украины Владимир Зеленский планировал лично посетить саммит Совета Евросоюза в Брюсселе. Однако его визит отменили за сутки до мероприятия, написало европейское издание Politico.
В публикации отмечается, что в преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи о личном визите Зеленского на саммит. «Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — подчеркнули журналисты.
В итоге Зеленский выступил с обращением к европейским лидерам по видеосвязи, в ходе которого политик призвал их к решительности. По его мнению, этот саммит «войдет в историю».
Ранее Зеленский признал, что саммит ЕС по членству Украины в организации может плохо закончиться для страны. По его словам, к началу встречи договориться о начале переговоров о принятии республики в Евросоюз не удалось. Зеленский добавил, что итоги саммита могут вызвать «удовлетворенную улыбку» в Москве.