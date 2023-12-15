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02:02, 15 декабря 2023Из жизни

Занявшийся сексом с ученицей и попавший под суд учитель обвинил в проблемах жену

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Учитель из США, который попал под суд из-за романа и секса с ученицей, написал жене письмо с упреками из-за произошедшего. Об этом сообщает KGET.

44-летний учитель старшей школы Arvin High Майкл Парра был арестован 17 ноября в связи с обвинениями в сексуальной связи с несовершеннолетней ученицей. Правоохранители узнали об их отношениях, когда его жена заметила в телефоне мужа эротическую переписку со школьницей и обратилась в полицию. После ареста судья дал Парру возможность выйти из тюрьмы под залог, однако сумма в 417,5 тысячи долларов оказалась неподъемной для бывшего учителя и его родных.

После этого Парра написал жене письмо, в котором обвинил ее в своих проблемах с законом. «Мне бы хотелось, чтобы ты поговорила со мной, прежде чем делать то, что сделала. Не потому, что я не заслуживаю наказания, просто твое решение было несколько экстремальным. (...) Мы могли бы просто развестись, а я мог бы продолжать работать и обеспечивать мальчиков», — было написано в письме, которое женщина сразу передала в суд.

Парра также написал супруге, что из-за ее действий они обанкротятся, поскольку людям, обвиненным в сексуальных преступлениях, трудно найти работу. Супруга сочла упреки в письме угрозами и потребовала официально запретить Парре связываться с ней или их детьми.

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Адвокат мужчины пытается добиться того, чтобы его подзащитному снизили сумму залога и выпустили на свободу до судебного заседания. Это обосновывается тем, что ранее у Парра не было судимостей, и он не представляет угрозы для общества.

Согласно судебным документам, предполагаемая пострадавшая сообщила полиции, что вступила в сексуальные отношения с Паррой по обоюдному согласию. Отношения пары развивались на протяжении года, в сентябре они впервые поцеловались, а в октябре начали заниматься сексом на территории школы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая занималась сексом с учеником в парке. Позже выяснилось, что в школе давно ходили слухи о ее романе с подростком.

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      Антонина Черташ
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