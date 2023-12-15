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13:05, 15 декабря 2023Из жизни

Упавшая в овраг пожилая женщина провела четыре дня в ожидании помощи и выжила

Idaho Statesman: в США женщина упала в овраг и провела в нем четыре дня

Фото: The Canyon County Sheriffs Office

72-летняя жительница США упала в овраг и выжила, проведя четыре дня в ожидании помощи. Об этом сообщает Idaho Statesman.

5 декабря Пенни Кей Кларк из штата Айдахо отправилась по делам на машине, когда случайно съехала в овраг в округе Кэньон. Автомобиль упал с высоты и оказался в глубокой впадине. Пожилая женщина, не способная выбраться из оврага самостоятельно, провела в нем четверо суток, прежде чем ее обнаружили местные жители. Они сразу обратились в полицию.

Прибывшие на помощь правоохранители нашли Кларк и вызвали поисково-спасательную службу на место происшествия. Спасатели спустились к женщине и убедились, что она находится в сознании. Им потребовалось около двух часов, чтобы вытащить ее из оврага и передать парамедикам. Кларк осмотрели и вертолетом доставили в ближайшую больницу. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь в учреждении.

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«Это, честно говоря, один из самых невероятных случаев, которые я могу вспомнить за все годы работы в правоохранительных органах. Это истинное свидетельство силы и стойкости Пенни Кларк», — прокомментировал ситуацию шериф округа Кэньон Киран Донахью.

Ранее сообщалось, что в США турист, отправившийся в поход, оказался придавлен огромным валуном и семь часов ждал спасения. Во время восхождения его левую ногу внезапно придавил камень весом около четырех тонн.

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