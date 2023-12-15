Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:57, 15 декабря 2023Экономика

Стало известно о возможном прекращении поставок урана из России в США

Bloomberg заявил о планах России превентивно прекратить поставки урана в США

Фото: Unsplash

Россия может превентивно прекратить поставки урана в США, если Конгресс США примет закон о запрете на импорт российского урана с 2028 года. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации уточняется, что Москва еще не приняла окончательное решение по этому вопросу.

Ранее в России ответили на планы США отказаться от российского урана. В частности, зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в этой возможности.

12 декабря Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана. Сообщалось, что американские законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. В поддержку инициативы высказалось необходимое число конгрессменов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Япония решила ввести санкции против Москальковой и еще 34 россиян

      Российские разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

      Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

      В Польше резко высказались об Украине

      Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

      Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

      Турист попал в ДТП в Таиланде, был выдворен из больницы и не выжил

      В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

      В Европе отложили вопрос использования замороженных активов России

      Япония запретила импорт российских алмазов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости