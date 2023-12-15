Стало известно о возможном прекращении поставок урана из России в США

Bloomberg заявил о планах России превентивно прекратить поставки урана в США

Россия может превентивно прекратить поставки урана в США, если Конгресс США примет закон о запрете на импорт российского урана с 2028 года. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации уточняется, что Москва еще не приняла окончательное решение по этому вопросу.

Ранее в России ответили на планы США отказаться от российского урана. В частности, зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в этой возможности.

12 декабря Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана. Сообщалось, что американские законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. В поддержку инициативы высказалось необходимое число конгрессменов.