В ФСБ запатентовали маневренный разведывательный БПЛА на солнечной батарее

ТАСС: институт ФСБ запатентовал маневренный разведывательный беспилотник

Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности (ФСБ) России запатентовал маневренный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), работающий на солнечных батареях. Об этом со ссылкой на документацию Федерального института промышленной собственности сообщает ТАСС.

В материалах к патенту указывается, что беспилотник способен взлетать без разбега и совершать посадку без пробега, а также обладает возможностью изменять высоту над данной точкой и маневрировать в полете.

«Техническим результатом является расширение возможностей средств наблюдения по выявлению объектов противника, повышение живучести и устойчивости к радиоэлектронным и механическим воздействиям», — говорится в документе.

В документе указано, в частности, что изменение высоты БПЛ достигается за счет баллонов с газом. Питание электрооборудования изделия осуществляется за счет солнечной энергии.

В октябре РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что ФСБ и Росгвардия проведут испытание унифицированной дымовой гранаты РДГ-У, способной скрываться от ракет.

