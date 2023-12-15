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19:00, 15 декабря 2023Россия

В Курской области сбили четыре беспилотника

Курский губернатор Старовойт сообщил о четырех сбитых беспилотниках

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Вечером 15 декабря Старовойт сообщил о начале работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе. На данный момент, отметил он, ПВО продолжает работу. Также он призвал граждан сохранять спокойствие.

«На данный момент уже сбиты четыре БПЛА. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

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