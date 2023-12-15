В Курской области сбили четыре беспилотника

Курский губернатор Старовойт сообщил о четырех сбитых беспилотниках

В Курской области сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Вечером 15 декабря Старовойт сообщил о начале работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе. На данный момент, отметил он, ПВО продолжает работу. Также он призвал граждан сохранять спокойствие.

«На данный момент уже сбиты четыре БПЛА. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

Ранее системы ПВО уничтожили и перехватили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской и Калужской областей. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.