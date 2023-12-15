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17:48, 15 декабря 2023Россия

В небе над российским городом сработала система ПВО

Губернатор Старовойт сообщил о работе системы ПВО над Курском
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Подробностей о ситуации он не привел. Информация о последствиях на земле не уточняется. Глава Курской области попросил жителей столицы региона сохранять спокойствие.

Ранее, 10 декабря, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселок Теткино и село Попово-Лежачи Курской области остались без света. По словам Старовойта, мирные жители не пострадали. Оба попавших под обстрел населенных пункта находятся в Глушковском районе — одном из шести приграничных муниципальных образований региона.

Кроме того, 7 декабря Украина обстреляла курскую деревню Елизаветовку. Повреждения получили два домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

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      Константин Лысяков
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