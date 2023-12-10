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16:26, 10 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли Курскую область

Два населенных пункта в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В результате обстрела со стороны Украины два населенных пункта в Курской области — поселок Теткино и село Попово-Лежачи — остались 10 декабря без электричества, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор уточнил, что пострадавших после происшествия нет, а ремонтные работы начнутся, как только обстановка станет безопасной.

Оба попавших под обстрел населенных пункта находятся в Глушковском районе — одном из шести приграничных районов Курской области. Он регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Накануне, 9 декабря, стало известно о танковом обстреле поселка Манев в Климовском районе Брянской области, который также велся Украиной. Как сообщили СМИ, по населенному пункту было выпущено три снаряда 125-го калибра.

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      Дмитрий Воронин
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