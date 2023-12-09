Стало известно о танковом обстреле ВСУ Брянской области

SHOT: ВСУ обстреляли поселок Манев в Брянской области танковыми снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Каналу стало известно о танковом обстреле, который произошел 8 декабря около шести часов вечера. По поселку было выпущено три снаряда 125-го калибра. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

6 декабря в Суземке Брянской области под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» со стороны ВСУ попал завод «Стрела» В предприятие попали как минимум три снаряда. Также были повреждены жилые дома.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село в Севском районе Брянской области. Были повреждены четыре жилых дома.