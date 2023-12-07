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16:02, 7 декабря 2023Россия

Курские власти сообщили о десяти прилетах со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о десяти прилетах со стороны Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Насчитали десять прилетов», — пояснил глава области.

По словам Старовойта, повреждения получили два домовладения. Информации о пострадавших на данный момент нет. Губернатор пообещал оказать помощь собственникам в восстановлении и ремонте поврежденных строений.

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Ранее стало известно, что обстрелу со стороны ВСУ в очередной раз подвергся поселок Теткино Курской области. Старовойт отметил, что были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок остался без электричества. «Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — уточнил глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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