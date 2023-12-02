Обстрел ВСУ оставил без электричества российский поселок

Поселок Теткино в Курской области остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Поселок Теткино в Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем вечером в субботу, 2 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он проинформировал, что были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок остался без электричества. «Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — уточнил глава области.

Также снаряды повредили четыре дома. Старовойт пообещал их собственникам помощь в ремонте.

В конце октября при обстреле Теткино местый житель получил легкое ранение. Поселок регулярно подвергается обстрелам украинских сил.