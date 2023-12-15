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15:16, 15 декабря 2023Мир

В МИД назвали способ изменения антироссийского курса США

Рябков: для изменения антироссийского курса США требуется пересмотр подхода элит
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Для изменения антироссийского курса США требуются не политологические «посиделки», а глубокий пересмотр подхода правящих в Вашингтоне элит. Способ решения проблем в отношениях государств назвал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Для изменения нынешнего, крайне враждебного курса США и их сателлитов по отношению к России требуются не политологические "посиделки", не публикации альтернативных взглядов в СМИ, а глубокое осознание кругами, формирующими политику в "большом Вашингтоне" и, разумеется, в администрации [президента США] Джо Байдена, того простого факта, что антироссийская линия, в том числе в ее украинском преломлении, обречена на провал», — констатировал замглавы МИД.

Рябков добавил, что Вашингтон изначально совершил большую стратегическую ошибку, когда взял курс на нанесение России поражения и ведение гибридной войны «до последнего украинца». Он отметил, что признание этого факта в первую очередь необходимо для реальной коррекции политики США в отношении России.

Ранее Рябков рассказал об отсутствии систематического диалога с США по вопросам стратегической стабильности. По его словам, американцы в одностороннем порядке прекратили диалог с российской стороной.

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      Дарья Балацкая
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