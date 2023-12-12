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11:47, 12 декабря 2023Мир

В МИД России рассказали о состоянии диалога с США

Замглавы МИД Рябков рассказал об отсутствии диалога с США по безопасности
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал об отсутствии систематического диалога с США по вопросам стратегической стабильности. С таким заявлением он выступил в интервью журналу «Международная жизнь».

Комментируя состояние дел в вопросах ядерной безопасности, замглавы МИД подчеркнул отсутствие даже эпизодических встреч с участием экспертов и представителей ведомств.

«Причина этому понятна. Американцы в одностороннем порядке прекратили диалог с нами», — рассказал он.

При этом Рябков отметил, что в последнее время американская сторона вновь обратилась к вопросам стратегической стабильности.

Также дипломат сказал, что обмен мнения с представителями «ядерной пятерки», в том числе и с США, ведется на полях профильных международных структур и в рамках подготовки к следующей обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее Рябков заявил, что успешное завершение СВО станет основной предпосылкой для корректировки мышления США и отношения к России. Он отметил, что США придется заново учиться сосуществованию с Россией.

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      Юрий Леонов
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