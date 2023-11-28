Рябков заявил о корректировке мышления США по отношению к России

Замглавы МИД России Рябков: успешное завершение СВО скорректирует мышление США

Успешное завершение СВО станет основной предпосылкой для корректировки мышления США и отношения к России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Очевидно, что успешное завершение СВО — решающая предпосылка, condicio sine qua non, для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление и вспомнили о хорошо забытом опыте 1970-х годов, когда жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе», — рассказал дипломат.

Рябков также отметил, что США придется заново учиться сосуществованию с Россией. В противном случае власти США могут столкнуться со сценариями наподобие Вьетнама и Афганистана.

Ранее Рябков заявил, что диалог между Россией и США о стратегической стабильности вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был. При этом, по его словам, если Россия примет решение отвечать на предложения США, то «уступок в ответе не будет».