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12:13, 28 ноября 2023Мир

Рябков заявил о корректировке мышления США по отношению к России

Замглавы МИД России Рябков: успешное завершение СВО скорректирует мышление США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Успешное завершение СВО станет основной предпосылкой для корректировки мышления США и отношения к России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Очевидно, что успешное завершение СВО — решающая предпосылка, condicio sine qua non, для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление и вспомнили о хорошо забытом опыте 1970-х годов, когда жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе», — рассказал дипломат.

Рябков также отметил, что США придется заново учиться сосуществованию с Россией. В противном случае власти США могут столкнуться со сценариями наподобие Вьетнама и Афганистана.

Ранее Рябков заявил, что диалог между Россией и США о стратегической стабильности вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был. При этом, по его словам, если Россия примет решение отвечать на предложения США, то «уступок в ответе не будет».

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      Максим Габриелян
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