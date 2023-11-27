В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

МИД России не ожидает возврата к диалогу с США по стратегической стабильности

Диалог по стратегической стабильности между Россией и США вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения». Об этом пишет ТАСС.

«Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали», — сказал Рябков.

При этом, по его словам, если Россия примет решение отвечать на предложения США, то «уступок в ответе не будет».

Рябков также возложил на Вашингтон ответственность за то, что за последнее время в российско-американских отношениях произошло «немало негативного», что мешает возобновить диалог по важным вопросам.

Как ранее сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, планов контактов с властями США по обсуждению вопросов стратегической стабильности пока нет, несмотря на то что потребность в этом имеется.

В ноябре руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США хотели бы вернуться к «реальным дискуссиям» с Россией по вопросу контроля над вооружениями.