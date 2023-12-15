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21:12, 15 декабря 2023Мир

В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

Офис Туска призвал дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе
СюжетАвиакатастрофы в России
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Gloval Look Press

Деятельности комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года необходимо дать уголовно-правовую оценку. Об этом заявил Ян Грабец, глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Грабец, через эту комиссию прошли значительные денежные средства, поэтому нужно понять, как они были использованы. Вопросы к расходованию денег членами комиссии возникли и в Минобороны Польши.

Ранее 15 декабря Грабец говорил, что комиссия фильсифицировала результаты некоторых экспертиз.

О ликвидации комиссии было объявлено 15 декабря. Польская сторона еще раз заявила, что отказывается от всех претензий к России из-за гибели в 2010 году в авиакатастрофе президента Леха Качиньского.

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      Марина Совина
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