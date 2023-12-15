В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

Офис Туска призвал дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

Деятельности комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года необходимо дать уголовно-правовую оценку. Об этом заявил Ян Грабец, глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Грабец, через эту комиссию прошли значительные денежные средства, поэтому нужно понять, как они были использованы. Вопросы к расходованию денег членами комиссии возникли и в Минобороны Польши.

Ранее 15 декабря Грабец говорил, что комиссия фильсифицировала результаты некоторых экспертиз.

О ликвидации комиссии было объявлено 15 декабря. Польская сторона еще раз заявила, что отказывается от всех претензий к России из-за гибели в 2010 году в авиакатастрофе президента Леха Качиньского.