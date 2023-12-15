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15:40, 15 декабря 2023Экономика

В России предрекли резкое подорожание смартфонов

Экономист Разуваев спрогнозировал резкий рост цен на смартфоны в 2024 году

Фото: Daniel Romero / Unsplash

После наступления 2024 года цены на смартфоны в России резко вырастут. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.

Эксперт объяснил это общей ситуацией с полупроводниками, подорожанием импорта и падением курса рубля. Снижение уровня инфляции, которого Банк России ожидает весной 2024 года, не повлияет на ситуацию, поскольку речь идет об индексе за год, дал понять Разуваев.

Увеличатся в следующем году, по словам экономиста, и цены на другие зарубежные товары, включая бытовую технику и сложную электронную продукцию.

Ранее в России спрогнозировали увеличение стоимости смартфонов перед Новым годом. Средняя цена гаджета в декабре достигнет 26-27 тысяч рублей, рост цен может достигать 15-20 процентов в годовом выражении, сообщили участники рынка. Среди причин аналитики называли характерное для этого месяца увеличение спроса на дорогие смартфоны, а также выход на рынок iPhone 15 и новых складных гаджетов.

С января по ноябрь в стране реализовали рекордное количество смартфонов (около 27 миллионов штук). Аналитики объяснили это отложенным спросом, появлением флагманских новинок и увеличением активности производителей из КНР.

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      Лилиана Набиуллина
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