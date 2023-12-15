В российской школе директор не пустила ученицу из-за рыжих волос и поплатилась

В Севастополе директор школы не пустила на занятия ученицу из-за рыжих волос

В Севастополе директор школы №57 не пустила 15-летнюю ученицу на занятия из-за рыжих волос и поплатилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, 75-летнюю россиянку не устроило, что девочка явилась в образовательное учреждение с крашенными прядями. Директор наотрез отказывалась пропускать несовершеннолетнюю в класс.

Ситуация выправилась, когда в дело вмешался отец школьницы. Он пригрозил вызвать полицию. Тем не менее руководство поставило ультиматум: волосы нужно перекрасить обратно.

Позже выяснилось, что инцидентом заинтересовались в севастопольской прокуратуре. Директора оштрафовали за нарушение права на образование.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику.

Все произошло из-за того, что ученик якобы испортил куртку другому ребенку. Мать пострадавшего отметила, что учительница вела себя агрессивно не в первый раз.