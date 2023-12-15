В СБ ООН озвучили риски бесконтрольных поставок Киеву западного оружия
Киев не может контролировать распределение оружия, поставляемого западными странами. Это создает определенные риски, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках открытых дебатов в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации на тему угроз распространения легкого стрелкового оружия, передает ТАСС.
«Россия неоднократно созывала заседания СБ ООН по поводу опасных последствий накачки киевского режима вооружениями в нарушение обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения. Возникающие отсюда риски не связаны конкретно с зоной проведения специальной военной операции, они актуальны для самых разных регионов земного шара», — предупредил Полянский.
Постпред России при ООН напомнил о недавнем случае с боеприпасами, числившимися за одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Закарпатье, которые всплыли на границе с Израилем. Тогда Служба безопасности страны (СБУ) организовала обыски и серию задержаний. По словам Полянского, это один из многочисленных примеров, когда поставляемые Киеву вооружения «уходят на черный рынок на радость террористическим и преступным группировкам по всему миру».
Ранее немецкое издание Bild признало, что Россия с ее военной промышленностью многократно превосходит Украину, которая обречена без «пожертвований» западных стран. В статье отмечается четырехкратное преимущество ВС РФ в оснащении армии дронами-камикадзе.