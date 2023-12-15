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21:46, 15 декабря 2023Мир

В СБ ООН озвучили риски бесконтрольных поставок Киеву западного оружия

Полянский: Киев не может контролировать поставляемое Западом оружие

Фото: Marko Djurica / Reuters

Киев не может контролировать распределение оружия, поставляемого западными странами. Это создает определенные риски, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках открытых дебатов в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации на тему угроз распространения легкого стрелкового оружия, передает ТАСС.

«Россия неоднократно созывала заседания СБ ООН по поводу опасных последствий накачки киевского режима вооружениями в нарушение обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения. Возникающие отсюда риски не связаны конкретно с зоной проведения специальной военной операции, они актуальны для самых разных регионов земного шара», — предупредил Полянский.

Постпред России при ООН напомнил о недавнем случае с боеприпасами, числившимися за одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Закарпатье, которые всплыли на границе с Израилем. Тогда Служба безопасности страны (СБУ) организовала обыски и серию задержаний. По словам Полянского, это один из многочисленных примеров, когда поставляемые Киеву вооружения «уходят на черный рынок на радость террористическим и преступным группировкам по всему миру».

Ранее немецкое издание Bild признало, что Россия с ее военной промышленностью многократно превосходит Украину, которая обречена без «пожертвований» западных стран. В статье отмечается четырехкратное преимущество ВС РФ в оснащении армии дронами-камикадзе.

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      Александра Синицына
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