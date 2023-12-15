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16:46, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

В США назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине

Bloomberg назвал вето Орбана на помощь Киеву в 50 миллиардов евро победой Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Американский журналист Ричард Браво назвал победой президента России Владимира Путина вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на долгосрочную программу бюджетной помощи Европейского союза (ЕС) Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом он написал в материале информагентства Bloomberg, базирующегося в США.

Автор статьи отметил, что решение Венгрии заблокировать пакет помощи ЕС для Украины в размере 50 миллиардов евро «равносильно победе Путина». «Это еще один удар для президента Украины Владимира Зеленского, который вчера вернулся из Вашингтона с пустыми руками, не убедив США выделить 61 миллиард долларов на помощь Киеву», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что наложил вето на решение одобрить помощь Украине в 50 миллиардов евро.

До этого стало известно, что Венгрия воздержалась от участия в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».

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      Олег Давыдов
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