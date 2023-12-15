Визитку Путина 1990-х годов продадут на аукционе

Визитку Путина 1990-х годов решили продать на аукционе в Санкт-Петербурге

Визитку, которая принадлежала президенту России Владимиру Путину, выставили на аукционе в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась на портале Bidspirit.

На размещенном снимке представлена визитная карточка, на которой указаны контактные данные и должность Путина в 1990-1991 годы. В описании к лоту указано, что номера телефонов написаны рукой действующего президента России.

Стартовая цена визитки, которую решили продать, составляет тысячу рублей, а самая высокая ставка — 2,8 тысячи рублей. «Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — говорится на бумажном носителе.

В ноябре визитку Жириновского продавали за 10 миллионов рублей. По словам продавца, он получил ее лично из рук политика.