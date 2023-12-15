Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 15 декабря 2023Ценности

Визитку Путина 1990-х годов продадут на аукционе

Визитку Путина 1990-х годов решили продать на аукционе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Визитку, которая принадлежала президенту России Владимиру Путину, выставили на аукционе в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась на портале Bidspirit.

На размещенном снимке представлена визитная карточка, на которой указаны контактные данные и должность Путина в 1990-1991 годы. В описании к лоту указано, что номера телефонов написаны рукой действующего президента России.

Стартовая цена визитки, которую решили продать, составляет тысячу рублей, а самая высокая ставка — 2,8 тысячи рублей. «Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — говорится на бумажном носителе.

В ноябре визитку Жириновского продавали за 10 миллионов рублей. По словам продавца, он получил ее лично из рук политика.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

      Набиуллину спросили о ценах на яйца

      В российском городе ДТП с десятками машин сняли на видео

      Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

      В российском городе снег проломил крышу жилого дома

      Названы последствия повышения ключевой ставки ЦБ для ипотечного рынка

      Россиянам раскрыли простые способы избавиться от пивного живота

      В США оценили способность Украины продержаться без помощи Запада

      В США назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости