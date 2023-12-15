Внук Пугачевой уехал из США

Внук Пугачевой Никита Пресняков уехал из США в Казахстан

Старший внук российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков уехал из США, где проживал последнее время. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Артист рассказал, что прилетел в Казахстан, опубликовав фотографию в халате у бассейна одного из отелей, однако о причинах визита в эту страну, а также о том, кто путешествует вместе с ним, не рассказал. По некоторым данным, Пресняков прибыл в государство ради съемок в кино. Некоторые поклонники предположили, что таким образом музыкант хочет вернуться в Россию.

В ноябре стало известно, что внуком Аллы Пугачевой и его женой заинтересовались судебные приставы. Их начали разыскивать из-за долгов.

Ранее эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков рассказал о главном страхе сына музыканта Никиты Преснякова.