Внук Пугачевой уехал из США
Старший внук российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков уехал из США, где проживал последнее время. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Артист рассказал, что прилетел в Казахстан, опубликовав фотографию в халате у бассейна одного из отелей, однако о причинах визита в эту страну, а также о том, кто путешествует вместе с ним, не рассказал. По некоторым данным, Пресняков прибыл в государство ради съемок в кино. Некоторые поклонники предположили, что таким образом музыкант хочет вернуться в Россию.
В ноябре стало известно, что внуком Аллы Пугачевой и его женой заинтересовались судебные приставы. Их начали разыскивать из-за долгов.
Ранее эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков рассказал о главном страхе сына музыканта Никиты Преснякова.