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15:04, 15 декабря 2023Бывший СССР

Взорвавшим гранаты в сельсовете в Закарпатье оказался депутат партии Зеленского

Подрыв гранат в Закарпатье совершил депутат от партии Зеленского Батрин

Кадр: Telegram-канал SHOT

Взорвавшим гранаты на заседании сельского совета в селе Керецки Закарпатской области оказался депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Батрин. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание «Общественное» («Суспільне») в Telegram.

«Депутат, взорвавший гранаты во время заседания сессии Керецковской общины, представитель "Слуги народа" Сергей Батрин», — говорится в публикации.

Национальная полиция Украины сообщила, что происшествие квалифицировали по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса (УК) республики. Служба безопасности Украины (СБУ) также будет принимать участие в расследовании инцидента. Ведомство расследует подрыв гранат по статье «Террористический акт» УК Украины.

Ранее появилось видео произошедшего. Согласно кадрам, мужчина зашел в кабинет, остановился спиной к двери, достал гранаты из карманов и стал бросать их на пол. О подрыве стало известно 15 декабря. Как сообщалось, местный депутат взорвал несколько гранат на заседании сельсовета. В результате 26 человек получили ранения.

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      Кристина Есикова
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