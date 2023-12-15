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14:39, 15 декабря 2023Бывший СССР

Появилось видео подрыва гранат во время заседания сельсовета в Закарпатье

Подрыв гранат во время заседания сельсовета в Закарпатье попал на видео

Подрыв гранат на заседании сельского совета в селе Керецки в Закарпатской области Украины попал на видео. Кадры в своем Telegram-канале опубликовало издание «Страна.ua».

Ранее стало известно, что в Закарпатье местный депутат взорвал несколько гранат прямо во время заседания сельсовета. В результате произошедшего 26 человек получили ранения, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. Самого подрывателя пытаются реанимировать врачи.

На появившихся в сети кадрах мужчина зашел в кабинет, остановился спиной к двери, достал гранаты из карманов и стал бросать их на пол. Далее прозвучали взрывы.

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      Алевтина Запольская
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