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20:53, 16 декабря 2023Бывший СССР

Взорвавшего гранаты украинского депутата обвинили в терроризме

СБУ обвинила устроившего взрыв в Закарпатье депутата в терроризме

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания, предъявили официальные обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В материале говорится, что следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжелым последствиям. Сергея Батрина обвинили по части 2 статьи 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Представители СБУ также сообщили, что Батрин находится под наблюдением врачей и охраной. Впоследствии ему изберут меру пресечения. Кроме того, следователи провели обыск в квартире депутата, где обнаружили, предположительно, предсмертную записку, содержание которой изучается.

В ведомстве уточнили, что в результате совершенного 15 декабря взрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого, — 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Ранее стало известно, что депутат Сергей Батрин пришел в сознание. По информации украинских медиа, у его палаты «во избежание расправы со стороны родственников пострадавших» установили усиленную охрану.

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      Андрей Ставицкий
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