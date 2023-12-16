Взорвавший гранаты украинский депутат пришел в сознание

Взорвавший гранаты на заседании в Закарпатье депутат Батрин пришел в сознание

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания, пришел в сознание. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По информации медиа, депутата уже начали допрашивать сотрудники правоохранительных органов. Также во избежание расправы со стороны родственников пострадавших его палата находится под усиленной охраной.

В материале говорится, что у Батрина и действующего главы города Михаила Мушки был конфликт — это могло стать мотивом преступления. «Более того, депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки», — заявил журналист Виталий Глагола.

Ранее стало известно, что во время взрыва на заседании сельского совета в селе Керецки находились 30 человек. Батрин бросил и взорвал три гранаты во время выступления. По предварительным данным, 26 человек получили ранения.