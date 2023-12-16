Стали известны подробности подрыва гранат в Закарпатье

«Страна.ua»: депутат партии Зеленского Батрин взорвал гранаты РГД-5 и Ф-1

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну Ф-1 во время заседания сельсовета в Закарпатской области 15 декабря. Подробности подрыва раскрыло украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Во время происшествия в поселковом совете находилось 30 человек. 25 из которых — это депутаты, сельский голова Михаил Мушак, 2 сотрудника финансового отдела и 2 сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, 2 сотрудника полиции и Михаил Мушак», — заявил источник издания в правоохранительных органах.

О подрыве на заседании сельского совета в селе Керецки стало известно 15 декабря. Как сообщалось, местный депутат взорвал несколько гранат. По предварительным данным, в результате 26 человек получили ранения.

Национальная полиция Украины сообщала, что происшествие решили квалифицировать по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса республики. Служба безопасности страны также принимает участие в расследовании.

