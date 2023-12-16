Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:13, 16 декабря 2023Интернет и СМИ

Блиновская потеряла более 400 сотрудников

Mash: Блиновская не смогла выплатить зарплаты более 400 сотрудникам

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Популярная российская блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская потеряла более 400 сотрудников, так как не смогла выплатить им зарплаты из-за ареста счетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После ареста счетов платить зарплаты сотрудникам стало невозможно, поэтому люди уволились. В среднем, как сообщает Mash, каждый из них зарабатывал около 60 тысяч рублей за помощь в организации и продвижении марафонов Блиновской.

При этом отмечается, что финальный расчет смогли получить все сотрудники.

В апреле Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. Позже блогершу посадили под домашний арест.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей. Счета блогерши, а также ее недвижимость в Москве, Подмосковье и Ярославской области были арестованы.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

      В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда

      Стало известно о заинтересованности «Краснодара» в капитане «Спартака»

      В Великобритании призвали к мирным переговорам по Украине

      Вернувшаяся в Россию Орбакайте уедет в США

      Блиновская потеряла более 400 сотрудников

      Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет

      В Германии заявили об обсуждении ЕС сокращения помощи Киеву от США

      Любимое россиянами новогоднее блюдо назвали опасным для некоторых людей

      Ракета со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости