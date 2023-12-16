Mash: Блиновская не смогла выплатить зарплаты более 400 сотрудникам

Популярная российская блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская потеряла более 400 сотрудников, так как не смогла выплатить им зарплаты из-за ареста счетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После ареста счетов платить зарплаты сотрудникам стало невозможно, поэтому люди уволились. В среднем, как сообщает Mash, каждый из них зарабатывал около 60 тысяч рублей за помощь в организации и продвижении марафонов Блиновской.

При этом отмечается, что финальный расчет смогли получить все сотрудники.

В апреле Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. Позже блогершу посадили под домашний арест.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей. Счета блогерши, а также ее недвижимость в Москве, Подмосковье и Ярославской области были арестованы.