Решение Украины отложить контрнаступление объяснили

Полковник Матвийчук: Россия заставила ВСУ отложить наступление и уйти в оборону

Россия вынудила Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйти в оборону. Так решение Киева отложить контрнаступление в разговоре с «Лентой.ру» объяснил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Украина не то что решила сменить стратегию — мы ее заставили перейти к обороне. Но оборона предопределяет, что атакующие несут большие потери, чем обороняющиеся. Мы с вами должны понимать один очень интересный момент. Дело в том, что Россия готовила оборону в течение года. Когда украинцы перешли к так называемому наступлению, они столкнулись с подготовленной обороной. Сейчас Украина пытается поспешно перейти к обороне. Поспешно занятая оборона предполагает огромные потери», — сказал он.

Как сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники, украинский Генеральный штаб пересмотрит военную стратегию и пока не будет наступать. Сейчас основная цель украинской армии — нанести максимально возможный урон противнику и по возможности снизить собственные потери.

12 декабря The New York Times писала, что Киев и Вашингтон разрабатывают новую стратегию для ВСУ. США настаивали на том, чтобы укреплять оборону и наращивать силы. Там считают, что Киеву не нужно отвоевывать обратно территории, которые Россия включила в свой состав.