В Германии заявили об отложенном контрнаступлении Украины

Bild: генеральный штаб Украины отложил контрнаступление

Украинский Генеральный штаб пересмотрит военную стратегию и пока отложит попытки контрнаступления. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, сейчас основная цель украинской армии — нанести максимально возможный урон живой силе противника и по возможности нивелировать потери со своей стороны. Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) поделился с изданием, что для них важно достичь наиболее положительного соотношения потерь. «При соотношении десять к одному в нашу пользу мы продолжим (обороняться — прим. «Ленты.ру»), при отношении один к одному мы отступаем», — заявляет он. Такую информацию немецким журналистам подтвердил еще один украинский военный.

Бывший военный советник одной из западных стран, который консультировал ВСУ, объяснил газете, что украинцы, отступая, создают минные поля. И при достижении своих целей они попытаются снова с помощью западного оружия перехватить инициативу.

Ранее немецкий эксперт по международной безопасности Нико Ланге заявлял, что Украина, возможно, собирает силы, чтобы провести новое контрнаступление в 2024 году. По мнению эксперта, плацдарм на левом берегу Днепра может стать отправной точкой.