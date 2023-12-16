Появились подробности о потерявшем сознание во время матча АПЛ футболисте

Футболист «Лутона» Том Локьер пережил остановку сердца во время матча АПЛ

Защитник «Лутон Таун» Том Локьер, потерявший сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута», пережил остановку сердца. Подробности появились в X клуба.

В медицинском штабе рассказали, что у футболиста случилась остановка сердца на поле, однако затем он пришел в себя. В данный момент Локьер находится в больнице. «Его состояние стабильно, и в настоящее время он проходит дополнительные обследования», — добавили в «Лутоне».

Инцидент произошел ранее 16 декабря во втором тайме при счете 1:1. Матч был остановлен, и футболисту была оказана медицинская помощь. Он покинул поле на носилках под аплодисменты болельщиков. Отмечается, что встречу было решено отменить.

Локьер выступает за «Лутон» с 2020 года. В мае он уже терял сознание во время матча. Тогда защитнику диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.