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10:34, 16 декабря 2023Спорт

Роналду остался вне сборной самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Daniela Porcelli / Globallookpress.com

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался вне сборной самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии. Список составил портал Transfermarkt.

Места в атаке достались Неймару из «Аль-Хиляля», стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро, и его одноклубнику Александару Митровичу (28 миллионов).

В качестве атакующих полузащитников в символическую сборную попали Отавио («Аль-Наср», 30 миллионов), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 35 миллионов) и Малком («Аль-Хиляль», 30 миллионов). Стоимость 38-летнего Роналду оценивается в 15 миллионов.

Роналду в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Форвард забил 16 мячей и сделал восемь голевых передач.

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      Алексей Гусев
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