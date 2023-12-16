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13:30, 16 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые безвредные для фигуры алкогольные напитки

Диетолог Анна Белоусова заявила, что меньше всего вредят фигуре сухие вина

Фото: Unsplash

Все алкогольные напитки калорийны и вызывают аппетит, рассказала диетолог Анна Белоусова. В то же время в комментарии для Sputnik специалистка назвала россиянам самые безвредные из них.

Употребление даже небольшого количества алкоголя может навредить здоровью, обострить хронические заболевания и спровоцировать увеличение веса, заявила диетолог. Она объяснила, что даже слабоалкогольные напитки вызывают аппетит, к ним прилагается калорийная закуска, да и употребляют их в большом количестве, объяснила Белоусова.

При этом она отметила, что больше всего калорий содержат крепкие напитки, а меньше всего — сухие и полусухие вина. Соответственно, красное и белое вино меньше всего вредят фигуре.

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«Полусладкое, сладкое и крепленое вино — совершенно "недиетические" напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», — подвела итог Белоусова.

Ранее хирург Александр Умнов назвал идеальную закуску для водки. По его словам, крепкий алкоголь необходимо закусывать нежирным борщом, яйцами, рисом или квашеной капустой.

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      Алиса Дмитриева
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