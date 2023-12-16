Шольц боялся пропустить спектакль Серебренникова из-за Орбана

Серебренников рассказал, что Шольц боялся пропустить его спектакль из-за Орбана

Канцлер Германии Олаф Шольц по возвращении с саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе посетил в Гамбурге спектакль BAROCCO Кирилла Серебренникова. Об этом российский режиссер рассказал в своем Telegram-канале.

Спектакль состоялся в театре Thalia. Федеральное ведомство по уголовным делам уведомило о том, что Шольц сразу по прибытии из Брюсселя посетит представление вместе с супругой Бриттой Эрнст. «Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, короткий прием с шампанским с интендантом Йоахимом Люксом, и затем Шольц и Эрнст сели посредине партера», — сообщил режиссер.

По его словам, сначала Шольц «выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги». Как признался канцлер ФРГ в беседе, в Брюсселе он больше всего боялся, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «так долго будет говорить, что ему придется пропустить представление».

Серебренников также рассказал, что актер Тило Вернер в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, «пошутил про "отношения" Шольца и Орбана». «Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся», — заключил он.

Ранее Олаф Шольц рассказал, что у Венгрии нет особых возражений против помощи Украине. Он указал на очень сильный сигнал единства президенту России Владимиру Путину со стороны Евросоюза касательно помощи Киеву.

Венгрия настояла на разблокировке полной суммы денег для Будапешта в обмен на согласование обновленного бюджета Евросоюза, в который входит финансовая помощь Украине.